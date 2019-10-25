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25 октября 19, 13:03
В киевском лицее объявили карантин из-за дифтерии
больница
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Сегодня городская санитарная служба подтвердила диагноз дифтерия у школьника лицея №303

В киевском лицее №303 закрыли на карантин класс, где учится 9-летний школьник, поскольку у него обнаружили дифтерию. Об этом сообщает департамент образования и науки Киева.

По информации администрации учебного заведения, было принято решение введении карантинных мероприятий в классе, где учится ребенок (уборка кабинета с дезинфицирующими средствами и осмотр детей медсестрой).

Сегодня городская санитарная служба подтвердила диагноз и обеспечила специальную обработку помещений лицея.

Всем родителям предложили осуществить осмотр ЛОР-врачом школьников. Больной имел контакт с 45-ю людьми, из них 36 детей.

Справка. Дифтерия чаще всего поражает ротоглотку (возможно развитие закупорки дыхательных путей), нередко затрагивает гортань, бронхи, кожу и другие органы. Передается воздушно-капельным путем, возможен контактно-бытовой путь передачи. Тяжесть болезни обусловлена крайне ядовитым токсином бактерии. Лечат противодифтерийной сывороткой (антитоксином) - антибиотики малоэффективны. Предотвратить можно с помощью вакцинации (АКДС, АДС, АДС и комбинированные аналоги): она не гарантирует 100% защиты при встрече с возбудителем, но сильно уменьшает число тяжелых форм болезни.

23 октября 2019 года дифтерию обнаружили в Ужгороде: там ее выявили у студентов-иностранцев. Спустя день опасное заболевание было зафиксировано уже в Киеве - в лицее №303.
liga.net
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