Митрополит Антоний рассказал о значении имени Бога

Есть псалом, в котором говорится о главной защите и отраде для каждого человека. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ, об этом рассказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич).

Псалмы заключают в себе законы Божьи и высшую истину, каждый из них имеет особую миссию, сообщает портал «Православная жизнь».

«8-й псалом, помимо поэтической красоты, содержит в себе напоминание о первой заповеди Господней, в которой сокрыта великая тайна — тайна Имени Божия. Господь в Первой заповеди открывает перед народом Израилевым Имя Свое.

Бог открывает личное Имя Свое, выше Которого нет ничего на свете. Какое смирение и доверие!

Именно с открытия Имени Божиего началось спасение человека. Имя Божие стало главной защитой христиан, от одного упоминания Которого трепещут бесы. В Имени Господнем — щит и отрада, благость и вечность», — рассказал митрополит.

Владыка Антоний напомнил слова псалма: «„Господи, Боже наш! как величественно имя Твое по всей земле! Слава Твоя простирается превыше небес!“. Данные строки восхваляют Господа как Единого и Единственного Бога: Господи, Боже наш!; и прославляют Имя Его по всей земле. Этими словами 8-й псалом начинается, ими же он и заканчивается. Как перекликаются эти строки с Первой заповедью, которая гласит: Я Господь, Бог твой... Да не будет у тебя других богов пред лицем Моим.

Имя Господне намного выше, чем хвала людей и хвала ангелов. Оно непостижимо, но при этом остается главным нашим устремлением».

Архиерей объяснил, что «Имя Господне хвалят и младенцы, у души нет возраста. Милости Бога — бесчисленны, являясь Славой Его».

Митрополит Антоний отметил, что в детской простоте — разгадка мудрости.

«Царя Царей ждали во дворцах, а Он явился в яслях. Немощи стали силой. Испытания — радостью. Дети мудрее взрослых, благодаря своей неиспорченности.

В детской подлинности и простоте — разгадка мудрости. Дети улавливают суть вещей. Взрослые же надевают сотни масок, подстраиваясь под мир и перестают „быть мудрыми“, а только „кажутся мудрыми“, обрывая этим связь с Творцом: Бог утаил эти истины от мудрых и разумных, чтобы раскрыть их младенцам (Мф. 11:25)», — рассказал владыка.

Управделами УПЦ рассказал о высшем творении Бога.

«Сотворенное Господом восхищает сердце и радует. Человек — творение особое, высшее, совершеннейшее на земле, имеющее высшее назначение в мире. Сотворение его „по образу Божию и подобию“ говорит о сходстве человека с Первообразом, свидетельствует об отражении в его духовной природе свойств Божиих. [...]

Господь приблизил человека к ангелам. Все положил к его ногам на земле, поставил владычествовать над всем сотворенным Им», — сказал он.

Митрополит Антоний рассказал о главном призвании верующего человека.

«Но самая великая награда для человека — прославлять Имя Господне! Это главное его предназначение. Ибо при создании души человеческой Бог ничего не взял земного, а дал ее человеку одним Дуновением Своим. И это высокое преимущество души: она не земной природы, а небесной», — подытожил архиерей.



