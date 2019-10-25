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Новости
Украина
25 октября 19, 18:38
Тариф на тепло повышаться не будет
Тариф на тепло
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Цены будут как и прежде.

Заместитель главы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев заявил, что цены на тепло повышаться не будут.

Об этом сообщает Слово и Дело.

По его словам, отопительный сезон в Украине начнется с тех цен, которые были ранее. К слову, постановление Кабмина предусматривает предельные тарифы.

 Также Пантелеев добавил, что предельный тариф 1400 грн утвержден на услугу по снабжению тепловой энергии. На данный момент существуют тарифы на услуги по централизованному отоплению. Что касается столицы, то там цены достигают 1654 грн. 

Это разные вещи, их невозможно сравнивать. Этот вопрос будет рассматриваться в судах, - сказал он. Напомним, когда в Киеве начнется отопительный сезон
dengi.ua
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