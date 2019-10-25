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Украина
25 октября 19, 20:40
В Украине могут вернуть призыв в армию с 18 лет
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На сегодня призывной возраст в Украине установлен на уровне 20-27 лет
Управление персонала штаба Командования Сухопутных войск инициирует возвращение призыва на срочную службу с 18 лет. Об этом на брифинге Армия Inform рассказал начальник отделения комплектования управления персонала штаба командования Сухопутных войск подполковник Николай Качаненко.

По словам офицера, в вопросах призыва в ряды ВСУ существуют определенные различия между законом "О воинской обязанности и военной службе" и президентским указом о призыве.

В законодательном документе говорится, что призыву на срочную службу подлежат граждане, которым исполнилось 18 лет и старшие лица, которые не достигли 27-летнего возраста. Согласно же последним президентским указам, призывали граждан с 20 лет.

"Такое расхождение негативно влияет на призывную кампанию. Молодой человек, обычно, после окончания школы или колледжа пытается устроиться в жизни - кто-то начинает работать, кто-то заводит семью. И в дальнейшем парень рассматривает службу в армии как нежелательную", - рассказал офицер.

Отмечается, что соответствующая инициатива недавно была озвучена в Офисе президента в ходе рабочего совещания, и ее поддержал Генеральный штаб ВСУ.

Также был поднят вопрос увеличения суммы штрафов относительно неявки по повестке и других законодательных инициатив по повышению ответственности призывников за нарушение правил воинского учета.

"Для призывника сегодня не является проблемой заплатить штраф в 255 гривен и продолжать игнорировать повестки. За уклонение от военной службы у нас наказания не "лишение свободы", а лишь "ограничение". Самый строгий наш суд в лучшем случае может вынести приговор в виде условного наказания. Поэтому отдельным призывникам выгоднее даже быть условно осужденными, чем служить в армии", - считает Качаненко.

Источник: vesti.ua/
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