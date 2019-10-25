Украинцы лидируют по полученным видам на жительство в ЕС

Украина заняла первое место по разрешениям на жительство в странах Евросоюза: в 2018 году их получили 527 тысяч наших сограждан (78% разрешений на проживание в Польше). Об этом сообщает Евростат.

Граждане Китая получили 206 тысяч разрешений (из которых почти половина в Великобритании), Индии — 197 тысяч (из них 38% — в Великобритании), Сирии — 174 тысяч (из них 71% — в Германии), Беларуси — 138 тысяч (из них 92% — в Польше), Марокко — 127 тысяч (из них 45% — в Испании), США — 120 тысяч (из которых 36% — в Великобритании), Бразилии — 88 тысяч (из них 32% — в Португалии ), Турции — 80 тысяч (из них 29% — в Германии) и России — 75 тысяч (из них 18% — в Германии).

Страны Европейского Союза в 2018 году выдали гражданам других стран 3,2 млн млн первых видов на жительство.

Отметим, что украинцы получили вид на жительство в странах ЕС преимущественно с целью трудоустройства (65% всех первых видов на жительство, выданных украинцам в 2018 году), китайцы — с целью образования (67%), а марокканцы (61%) воспользовались видом на жительство по семейным обстоятельствам.

В 2017 и 2016 годах украинцы также лидировали по количеству новых разрешений на проживание в ЕС, и каждый раз Польша становилась главным источником выдачи документов для них.

Напомним, по итогам первого полугодия 2019 года на работников из Украины приходилось 90% поданных заявлений на трудоустройство для иностранцев в Польше. В целом в первом полугодии было подано 846 тысяч таких заявлений, что примерно на 13% больше, если сравнивать с прошлогодними показателями.

Ранее сообщалось, что около 20% украинцев, которые длительное время работали за границей, больше не планируют ехать туда на заработки снова. Главной причиной нежелания повторно ехать на заработки опрошенные украинцы указали психологический дискомфорт, связанный с переездом и удаленностью от родных — 42% респондентов.