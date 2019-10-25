Украина перейдет на новый формат работы с НАТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

"Мы перезапускаем формат работы с НАТО, делаем его более практичным. Рассчитываем, что первые документы будут подписаны в этом году", - отметил министр.

Загороднюк сообщил, что в рамках нового формата все существующие программы сотрудничества Украины и НАТО будут сведены в одну программу, при этом Годовая национальная программа в рамках нового подхода останется. По словам руководителя оборонного ведомства, Альянс ввел подход "одна страна - один план", соответственно, поддержка Украины будет предоставляться в рамках одной программы.

По словам министра, есть договоренность о том, чтобы прописать план достижения совместимости с конкретными сроками исполнения. В то же время эти сроки пока еще не согласованы.

Загороднюк отметил, что первым приоритетом нового формата отношений с НАТО станет переход украинской армии на натовские стандарты.

"Мы меняем структуру Генштаба, пересматривается функционал, пересматриваются сами органы. Параллельно продолжается разработка новых отечественных Уставов на базе STANAG. Будет дорожная карта, план, после выполнения которого мы сможем говорить, что достигли полной оперативной совместимости с НАТО", - сказал Загороднюк.

Вторым приоритетом министр назвал систему управления военной карьерой и управления персоналом. "Также - профессиональное военное образование и подготовка, в том числе сержантско-старшинского состава", - добавил он.