Украина реформирует переработку радиоактивных отходов

Госагентство Украины по управлению зоной отчуждения (ГАЗО) изменило структуру предприятий, осуществляющих деятельность в сфере обращения с радиоактивными отходами (РАО) на территории Украины за пределами зоны отчуждения.

Как сообщает пресс-служба Кабмина, создано новое единое Государственное специализированное предприятие "Объединение "Радон", под руководством которого специализированные комбинаты по обращению с РАО на территории Украины будут работать на правах безбалансовых филиалов и выполнять работы по переработке, кондиционированию хранению, перевозки РАО и ликвидации радиационных аварий.

По словам председателя ГАЗО Владимира Фещенко, реорганизация предприятий в сфере обращения с РАО была необходимым требованием времени и одним из стратегических приоритетов Агентства этого года.

В частности, благодаря реформе удалось оптимизировать предприятия системы и сократить штаты администраций предприятий, однако профессиональный технический и научный персонал был сохранен и улучшены материальные условия для них.

В свою очередь, генеральный директор ГСП "Объединение "Радон" Игорь Буксанчук заявил, что такая эффективная реформа принесла первые результаты.

"За 5 месяцев удалось сэкономить более 10 млн грн, а в следующем году ожидаем, что экономия составит не менее 30 млн грн. Освободившиеся средства будут направлены на усиление физической защиты, автоматизации процессов, что в итоге позволит минимизировать негативное влияние РАО на население и окружающую среду", — отметил Буксанчук.

До 2019 года в системе обращения с РАО на территории Украины функционировала Государственная корпорация "УкрГО "Радон" и пять специализированных комбинатов (Киевский, Днепропетровский, Харьковский, Львовский, Одесский). Эти спецкомбинаты и корпорация были независимыми юридическими лицами, которые не могли взаимодействовать иначе как на хозяйственной (коммерческой) основе.

При этом, госкорпорация "УкрГО "Радон" выполняла лишь функции головного офиса — управляющей компании, которая координирует деятельность спецкомбинатов в отношениях с ГАЗО, однако не могла влиять на их хозяйственную деятельность и не имела ни одной лицензии на осуществление деятельности по РАО.

Такая структура не позволяла оперативно реагировать на радиационные угрозы и требовала значительного административного персонала (7 директоров, 14 заместителей директоров, 7 главных бухгалтеров и штатов отдельных бухгалтерий, отделов кадров, юристов и прочих сотрудников)

Таким образом, реорганизация предприятий в сфере обращения с РАО была оправданной.

Сейчас реформа системы обращения с РАО является плановой и четко контролируемой соответствующими органами регулирования.

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