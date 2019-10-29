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Новости
Украина
28 октября 19, 18:47
В Украине недостаточно противодифтерийной сыворотки
Ольга Голубовская
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Запасы лекарства есть только для обычного количества заболевших, но их мало в случае локальных вспышек.
В Украине недостаточно сыворотки против дифтерии для лечения всех больных. Об этом заявила советник министра здравоохранения Ольга Голубовская на пресс-конференции в Киеве, пишет УНИАН. 

По ее словам, по состоянию на 24 октября в Украине было всего лишь около 140 флаконов сыворотки, чего недостаточно для лечения почти 20 больных дифтерией. Она отметила, что обычно в Украине количество заболевших дифтерией из года в год одинаковое, но из-за вспышки инфекции в Ужгороде, носителями которой стали студенты из Индии, ситуация оказалась нештатной.

На сегодняшний день проблема не с самим заболеванием, а в том, что у нас нет готовности отвечать адекватно на любые вспышки инфекционных болезней... Пока будет такая разбалансированная система, а общество будет находиться в состоянии социального кризиса, как сейчас, то естественно, что мы будем постоянно иметь вспышки инфекционных болезней, - считает Голубовская.

Советник министра также добавила, что на данный момент в Украине нет ни единого нормативного документа, который бы регулировал стандарты оказания медицинской помощи больным дифтерией.

Напомним, на прошлой неделе в Закарпатье зарегистрирована вспышка дифтерии. С этим диагнозом было госпитализировано полтора десятка человек, что было квалифицировано как чрезвычайная ситуация локального масштаба.
bigmir.net
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