В Киеве зафиксировали третий случай дифтерии

Так, вечером 28 октября мужчину доставили в инфекционное отделение Александровской больницы.

По информации СМИ, ранее на больную дифтерией пациентку в Киеве использовали все имеющиеся в столице дозы специальной сыворотки. На несколькомиллионный город не осталось ни одной дозы сыворотки.

"Ее ввели противодифтерийный иммуноглобулин, который собирали во всех больницах", - сообщила Голубовская.

В Украине недостаточно противодифтерийной сыворотки



Напомним, в Ужгороде зафиксирована вспышка дифтерии в местном университете. Известно о 15 заболевших с клиническими признаками дифтерии. Из-за дифтерии на Закарпатье объявили чрезвычайную ситуацию локального характера.

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Также сообщалось, что в Киеве подтвержден случай заболевания дифтерией у школьника. Объявлен карантин в классе школы №303 на Позняках, где учится заболевший ученик.