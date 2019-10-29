В ООС объяснили, кто будет контролировать разведение войск

На Донбассе процесс отвода сил и средств Вооруженных сил Украины будут контролировать наблюдатели ОБСЕ. Об этом в интервью Донбасс.Реалии заявил командующий операцией объединенных сил Владимир Кравченко.

По его словам, контроль за соблюдением режима прекращения огня осуществлять украинская сторона СЦКК (совместного центра контроля и координации режима прекращения огня на Донбассе, - ред.).

"Считаю необходимым отметить, что так называемые СЦКК ЛНР и ДНР (террористические организации, - ред.) не предусмотрены ни одним документом, заключенным в Минске. Российская сторона в декабре 2017 года в одностороннем порядке вышла из СЦКК. Поэтому, кто будет осуществлять контроль за отводом вооруженных формирований Российской Федерации, кроме СММ ОБСЕ, пока еще неизвестно", - подчеркнул Кравченко.

Ранее он заявлял, что в "серой зоне" после разведения войск окажутся около 30 населенных пунктов.

По его словам, во время разведения сил в «серой зоне» будут работать различные службы: Национальная полиция, Национальная гвардия и Госпогранслужба Украины, а также военно-гражданские администрации, местные органы власти и социальные службы.



Контроль отвода сил и средств ВСУ — задача представителей СММ ОБСЕ, режим прекращения огня будет контролировать украинская сторона СЦКК.



В Золотом из-за вражеских провокаций уже переносили разведение войск, начало которого планировалось на 7 октября. 22 октября боевики снова обстреляли Золотое.