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Украина
29 октября 19, 17:21
Наказание за "кнопкодавство": в Раде отклонили закон №1127
рада,,парламент,,ВР
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Во вторник, 29 октября, Верховная Рада Украины отклонила законопроект №1127

Во вторник, 29 октября, Верховная Рада Украины отклонила законопроект "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины (об уголовной ответственности народных депутатов Украины за неличное голосование), передает "РБК-Украина".

Документ за основу поддержали лишь 45 парламентариев. Профильный комитет рекомендовал парламенту проект закона отклонить.

Проектом предлагалось введение уголовной ответственности народных депутатов Украины за неличное голосование. Так, Уголовный кодекс планировалось дополнить статьей 351-3.

Статья 351-3. Неличное голосование народного депутата Украины на заседаниях Верховной Рады Украины - наказывается штрафом в тысячу необлагаемых минимумов доходов граждан (17000 гривен, - ред.). Те же действия, совершенные повторно, - наказываются арестом на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением свободы на тот же срок.

В пояснительной записке подчеркивалось, что мера наказания должна определяться и зависеть также и от последствий такого голосования, тем больше в тех случаях, когда этот голос был решающим для принятия соответствующего решения Радой.
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