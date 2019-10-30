Завершение войны на Донбассе: Зеленский сделал заявление

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с громким заявлением о завершении войны на Донбассе. Соответствующая информация была опубликована пресс-службой Офиса президента.

Сделать это возможно только дипломатическим путем. А для этого Украина должна иметь сильную позицию и поддержку. Быть государством, которое уважают и к которому прислушиваются. Процветать, быть независимым и успешным, - отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что Украина должна стать такой, и именно для этого он пошел в политику.

"Более того - именно поэтому и вы сегодня здесь. Ведь мир в Украине - это залог безопасности и стабильности в Европе и мире, а успех Украины - это и ваш успех", - отметил Зеленский, обращаясь к участникам форума в Мариуполе.

Раньше сообщалось о том, что Зеленский обратился к инвесторам. А также Зеленский проверил новую трассу на Мариуполь.