Украина должна перестать быть просителем помощи, - Зеленский

Цель новой украинской власти – перестать быть просителем помощи у международных партнеров и на равных реализовывать крупные проекты.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время открытия офиса проектов Европейского Союза в Мариуполе в рамках инвестиционного форума, сообщает президентская пресс-служба.

Поддержка ЕС по объемам уже достигла 15 млрд евро, и за это мы очень благодарны. В то же время наша цель – выйти из парадигмы “запрашивающие помощи“ и, наконец, начать на равных, совместно с международными партнерами воплощать в жизнь крупные инвестиционные проекты, - сказал Президент.



Тем не менее, пока Украина вынуждена пользоваться иностранной поддержкой, для чего в частности и был открыт Офис проектов Европейского Союза в Мариуполе.

Две программы ЕС, которые будут реализовываться в этом офисе, – это поддержка децентрализации и борьбы с коррупцией. Обе программы имеют большое значение для развития бизнеса и привлечения инвестиций, – подчеркнул Зеленский.

Напомним, сегодня в Мариуполе проходит международный инвестиционный форум. При его открытии Зеленский сравнил Украину с компанией Apple, когда она еще была гаражным стартапом.