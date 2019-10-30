Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.79
USD
25.07
RUB
0.39
EUR
27.80
USD
25.06
RUB
0.39
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
29 октября 19, 18:10
Саакашвили отпраздновал новоселье с Сенцовым. ВИДЕО
Саакашвили
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
   Политик Михаил Саакашвили переехал жить в новую квартиру в Одессе.

Политик Михаил Саакашвили переехал жить в новую квартиру в Одессе. По этому поводу он устроил праздник, на который позвал знакомых и друзей. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

“Я переехал в новую квартиру в Одессе. На новоселье были мои друзья, гениальный Олег Филимонов рассказывал анекдоты, великий одессит Валерий Хаит читал наизусть стихи Пастернака о Грузии, и был Олег Сенцов, который в жизни очень сильно меня впечатлил. Для меня Олег Сенцов - эталон украинского гражданина. Что еще нужно для счастья - теплая домашняя обстановка, друзья, хорошее вино и очень интересный разговор. Я ❤ Одессу“ - отметил он.


Напомним, ранее Саакашвили заявлял о том, что он может вернуться в Грузию для участия в парламентских выборах в 2020 году. Однако в стране против него начато несколько уголовных дел.
bigmir.net
Ещё по теме:
Суд разрешил Саакашвили идти в депутаты
Семья Сенцова пересекла админграницу с Крымом и едет в Киев
Денисова рассказала, где поселили Сенцова и Кольченко
Освобожденные Сенцов и Кольченко дали пресс-конференцию
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
ЕБРР выделил 300 млн евро на региональные дороги Украины
noimageДепартамент ГПУ по расследованию дел Майдана возглавил Мысяк
noimageВ порту Мариуполя реализуют масштабный инвестиционный проект
noimageКучма допускает согласование дорожной карты
noimageУкраинцы смогут сменить отчество: ВР поддержала законопроект
Лента новостей