Саакашвили отпраздновал новоселье с Сенцовым. ВИДЕО

Политик Михаил Саакашвили переехал жить в новую квартиру в Одессе. По этому поводу он устроил праздник, на который позвал знакомых и друзей. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

“Я переехал в новую квартиру в Одессе. На новоселье были мои друзья, гениальный Олег Филимонов рассказывал анекдоты, великий одессит Валерий Хаит читал наизусть стихи Пастернака о Грузии, и был Олег Сенцов, который в жизни очень сильно меня впечатлил. Для меня Олег Сенцов - эталон украинского гражданина. Что еще нужно для счастья - теплая домашняя обстановка, друзья, хорошее вино и очень интересный разговор. Я ❤ Одессу“ - отметил он.







Напомним, ранее Саакашвили заявлял о том, что он может вернуться в Грузию для участия в парламентских выборах в 2020 году. Однако в стране против него начато несколько уголовных дел.

