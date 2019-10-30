Рада ратифицировала соглашение с США о борьбе с офшорами

Верховная рада Украины поддержала за основу и в целом законопроект №0001 "О ратификации соглашения между правительством Украины и правительством Соединенных Штатов Америки для улучшения выполнения налоговых правил и применения положений закона США" О налоговых требования к иностранным счетам" (FATCA)".

За ратификацию проголосовали 310 нардепов, передает "РБК -Украина".

В пояснительной записке к проекту закона указано, что 1 июля 2014 года вступил в силу закон США "О налоговых требования к иностранным счетам" (FАТСА), содержащий требования к иностранным финансовым организациям, а именно:

– заключение специального соглашения с Налоговой службой США (IRS);

– осуществление контроля за наличием счетов, открываемых налогоплательщиками США в украинских финансовых организациях;

– информирование о них Налоговой службы США.

"Проект закона утверждает завершение внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу соглашения между правительством Украины и правительством Соединенных Штатов Америки для улучшения выполнения налоговых правил и применения положений закона США "О налоговых требования к иностранным счетам" (FATCA)", — говорится в пояснительной записке.

Реализация закона не требует дополнительного бюджетного финансирования.

"Речь идет об обмене данными о налогоплательщиках США между Украиной и США. Этот механизм позволит не только раскрывать сведения о налогоплательщиках из США, об их доходах на территории Украины, но и позволит открыть механизмы получения нашим правительством, нашей налоговой, информации о наших гражданах, об активах, которые они пока прячут за рубежом", — отметил глава налогового и финансового комитета Верховной Рады Данил Гетманцев.

Напомним, в феврале 2017 года бывший министр финансов Александр Данилюк и посол США в Украине Мари Йованович подписали межправительственное Соглашение для улучшения выполнения налоговых правил и применения положений Закона США "О налоговых требованиях к иностранным счетам" (FATCA — Foreign Account Tax Compliance Act) между Украиной и США.