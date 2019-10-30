Доступ ко всем пляжам и водоемам будет бесплатным

Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект №0869 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения беспрепятственного доступа граждан к побережью водных объектов для общего водопользования“. Как указано в “карточке“ законопроекта на сайте парламента, за принятие этого документа проголосовали 314 народных депутатов.





Этот законопроект в частности запрещает юридическим и физическим лицам ограничивать общий доступ к водоему, прибрежная полоса которого была им предоставлена в рамках водопользования. Проще говоря, даже законно пользуясь водоемом и его берегом, арендатор не может как-либо ограничивать доступ к водоему для других граждан.





Кроме того, аналогично предлагается запретить ограничение доступа к пляжным зонам на побережье морей, морских заливов, лиманов, рек и водоемов. Причем за попытки ограничить населению доступ к пляжной зоне данный закон предлагает лишать арендатора права пользования землями прибрежных защитных полос.

Отдельным пунктом в законопроекте указывается недопустимость установки ограждений и других конструкций, препятствующих доступу граждан к побережью водных объектов.

Также предлагается установить административную ответственность “за неправомерное ограничение беспрепятственного и бесплатного доступа граждан к побережью водных объектов для общего водопользования“.





Теперь, чтобы этот законопроект стал полноценным законом и вступил в силу, его должны подписать спикер парламента и президент.