ОБСЕ заявила о подготовке большого обмена пленными

Гуманитарная подгруппа контактной группы на заседании в Минске во вторник, 29 октября, продолжила дискуссию по обмену пленными. Об этом сообщил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик, пишет Белта.

По его словам, идет очень серьезная работа, готовится большой обмен пленными.

Кроме того, участники политической рабочей подгруппы сегодня обсуждали вопросы, связанные с реализацией формулы Штайнмайера.

Следующее заседание в Минске состоится 12 ноября.

Ранее стало известно, что на переговорах в Минске договорились о дате начала разведения сил в Петровском, но сама дата не называется.

Как сообщалось, сегодня стало известно о начале разведения войск в Золотом. Эту информацию позже подтвердили в "ЛНР", штабе ООС и ОБСЕ.