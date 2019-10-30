Кучма допускает согласование дорожной карты

Итоги работы трехсторонней контактной группы за последний период открыли путь к встрече в нормандском формате на высшем уровне, где, по мнению Леонида Кучмы, возможно согласование дорожной карты достижения мира в Украине. Об этом по итогам работы в Минске 29 октября сообщила в Facebook пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер.

"Украинская сторона отметила, что урегулирование политического блока вопросов возможно только после полного решения безопасности блока вопросов минских соглашений, вместе с урегулированием проблемы контроля за украинско-российской границей", - отметила Олифер.

Она напомнила, что сегодня ТКГ получила информацию о начале разведения сил и средств на участке в районе Золотого. "Следующим шагом должно стать разведение сил и средств на участке в районе Петровского – при семи днях соблюдения режима тишины. За пределами этих участков ситуация безопасности остается напряженной", - уточнила Олифер.

По ее словам, в гуманитарной подгруппе работа была сосредоточена на освобождении удерживаемых лиц.

Сегодня министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что в Золотом началось разведение сил.