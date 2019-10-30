В порту Мариуполя реализуют масштабный инвестиционный проект

В Мариупольском порту будет реализован масштабный инвестиционный проект, который позволит увеличить перевалку аграрных грузов в 3,5 раза. Соответствующий меморандум о взаимопонимании подписали ГП "Администрация морских портов Украины" (АМПУ), ГП "Мариупольский морской торговый порт", ООО "Кофко Агри Ресорсиз Украина" и ООО "СТТ". Об этом сообщили в пресс-службе АМПУ.

Меморандум предусматривает объединение усилий АМПУ, госстивидора и частных компаний для реализации проекта по развитию причальной инфраструктуры порта, строительства зернового терминала в тылу причала № 3 и создание единого перегрузочного комплекса пищевых и наливных продовольственных грузов в тылу второго и третьего причалов морского порта Мариуполь.

"Это еще один пример государственно-частного партнерства в портовой отрасли с четко определенными обязанностями каждого из участников. Он учитывает все составляющие проекта — реконструкцию причалов, строительство новых перегрузочных мощностей и, что самое главное, обеспечение их работы соответствующими объемами грузов в размере не менее 2,3 млн тонн в год. Это позволит Мариуполю стать одним из самых важных логистических центров для экспорта аграрной продукции на юго-востоке Украины",— прокомментировал подписание документа руководитель АМПУ Райвис Вецкаганс.

Согласно тексту меморандума, АМПУ обязуется обеспечить своевременное проектирование и реконструкцию гидротехнической части второго и третьего причалов.

Мариупольский морской торговый порт, со своей стороны, обязуется обеспечить строительство зернового терминала в тылу причала № 3 и обеспечить объемы грузопереработки (через причалы №№ 2 — 4 морского порта Мариуполь) не менее, чем 2,3 млн тонн в год. Реализация проекта строительства современного зернового терминала позволит создать в регионе около 90 новых рабочих мест.

В свою очередь, "Кофко Агри Ресорсиз Украина" и ООО "СТТ", после реализации АМПУ и ММТП своей части работ, обязуются обеспечить перевалку через новый терминал Мариупольского порта подсолнечного масла объемом не менее 400 тысяч тонн в год, шрота подсолнечника гранулированного — не менее 400 тысяч тонн в год, зерновых грузов — не менее 400 тысяч тонн в год.

Отметим, что COFCO International COFCO International является бизнес-платформой в сельскохозяйственной отрасли в рамках корпорации COFCO — крупнейшей компании в пищевой и сельскохозяйственной промышленности Китая. Компания имеет торговые связи с более чем 50 странами, предоставляя фермерам уникальный прямой доступ к растущему китайскому рынку. В 2018 году COFCO International переработала более 100 млн тонн сельскохозяйственной продукции с доходом около 31 миллиарда долларов.

А Мариупольский морской порт входит в число крупнейших портов Украины. Его мощности позволяют переваливать свыше 17 млн тонн грузов в год. Порт круглогодично открыт для захода судов длиной до 240 м и осадкой до 8 м. Его территория составляет 73,2 га, длина причальной линии — 4,2 км.



