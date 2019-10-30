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Украина
29 октября 19, 22:09
Департамент ГПУ по расследованию дел Майдана возглавил Мысяк
ГПУ
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Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка подписал приказ о назначении руководителя и его зама в Департамент процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах.

Так, на должность начальника указанного Департамента ГПУ назначен Виктор Мысяк, на должность заместителя начальника департамента - Алексей Донской.

Отмечается, что Мысяк ранее занимал должность заместителя начальника департамента - начальника управления организации и процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях специальной категории Генпрокуратуры.

Донской занимал должность начальника отдела организации и процессуального руководства по уголовным производствам Управления специальных расследований Генпрокуратуры.

Напомним, с 20 ноября 2019 года Генеральная прокуратура окончательно теряет функцию следствия. В связи с этим Управление специальных расследований подлежит расформированию. Его сотрудникам предложили выбор: продолжить следствие в составе Государственного бюро расследований или осуществлять процессуальное руководство по этим делам в ГПУ после переаттестации.

Горбатюк отказался писать заявление на переаттестацию по установленному руководством Генпрокуратуры образцу, так как, по его мнению, оно не соответствует действующему законодательству.

21 октября генпрокурор Руслан Рябошапка создал вместо Управления специальных расследований новый департамент, который будет осуществлять только процессуальное руководство по делам Майдана.
censor.net.ua
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