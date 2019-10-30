ЕБРР выделил 300 млн евро на региональные дороги Украины

Премьер-министр Алексей Гончарук и вице-президент Европейского банка реконструкции иразвития (ЕБРР) Алан Пиу на инвестфоруме в Мариуполе подписали меморандум о программе финансирования региональных дорог Украины в размере 300 млн евро. Об этом сообщается на странице Гончарука в Facebook.

"Подписали сегодня с вице-президентом Европейского банка реконструкции и развития Аланом Пиу Меморандум по программе финансирования региональных дорог. Первый транш — 300 млн евро. Наши партнеры из ЕБРР кредитовать областные государственные администрации под местные гарантии. Начинаем по восстановлению местных дорог Херсонской области", — написал премьер-министр.

В свою очередь Алан Пиу отметил, что ЕБРР впервые сможет работать непосредственно с областями после внесения изменений в законодательство Украины.

В частности, ЕБРР и Херсонская облгосадминистрация подписали соглашение о подготовке финансирования проекта развития региональных дорог в Херсонской области.

"Это соглашение является очень важным, потому что оно открывает новые возможности для развития транспортной инфраструктуры в Херсонском регионе. В первую очередь это касается дорожной инфраструктуры, реализации проекта моста-перехода в Херсоне", — отметил глава Херсонской ОГА Юрий Гусев на своей странице в Facebook.

Ранее представители Украины и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) обсудили подготовку и реализацию проектов, а также согласовывали план мероприятий на следующее полугодие. Сейчас в госсекторе внедряется шесть проектов, финансируемых ЕБРР на сумму 1,41 млрд евро.

Также сообщалось, что с начала 2019 года инвестиции Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Украину превысили 1 млрд евро.

Как известно, ЕБРР работает в Украине с 1992 года. За это время банк вложил в украинскую экономику около 14,6 млрд евро, профинансировав 450 проектов, 75% этих инвестиций приходится на частный сектор.