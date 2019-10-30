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30 октября 19, 08:06
СБУ провела обыски в одесском горсовете
СБУ
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Обыски проходили в управлении развития потребительского рынка и защиты прав потребителей

29 октября сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски в здании "новой мэрии" Одессы на Косовской улице. Об этом сообщает Думская.

Источники в правоохранительных органах уточнили, что обыски и оперативно-следственные действия были в управлении развития потребительского рынка и защиты прав потребителей Одесского городского совета.

По предварительной информации, одного из чиновников управления задержали на взятке.

13 декабря 2018 года в СБУ сообщили о разоблачении на систематическом получении взяток одного из руководителей ведомственного санатория СБУ "Одесса".
liga.net
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