СБУ провела обыски в одесском горсовете

29 октября сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски в здании "новой мэрии" Одессы на Косовской улице. Об этом сообщает Думская.

Источники в правоохранительных органах уточнили, что обыски и оперативно-следственные действия были в управлении развития потребительского рынка и защиты прав потребителей Одесского городского совета.

По предварительной информации, одного из чиновников управления задержали на взятке.