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30 октября 19, 08:44
Разведение сил.ОБСЕ зафиксировала обстрелы возле Петровского
ОБСЕ
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Разведение войск запланировано на 4-5 ноября в случае соблюдения тишины в течение семи дней

Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ 28 октября зафиксировали нарушения режима прекращения огня недалеко от участка, где запланировано разведение войск во временно оккупированном Петровском (41 км к югу от Донецка, - ред.). Об этом сообщила пресс-служба миссии.

"Пребывая примерно в 2 км к северу от Петровского, команда миссии слышала шесть выстрелов из стрелкового оружия примерно в 1–1,5 км к юго-востоку и один выстрел из стрелкового оружия в пределах 1–2 км к югу", - отметили в пресс-службе.

В ОБСЕ добавили, что, патрулируя приблизительно в 2 км к востоко-северо-востоку от Богдановки (подконтрольный правительству, 41 км к юго-западу от Донецка), наблюдатели слышали и видели один взрыв от артиллерийского снаряда в пределах 3–5 км к северо-северо-западу.

"По оценке, все указанные нарушения режима прекращения огня произошли вне участка разведения, но в пределах 5 км от его края", - уточнили в ОБСЕ.

29 октября штаб ООС сообщал, что разведение войск у Петровского Донецкой области может начаться 4-5 ноября в случае соблюдения тишины в течение семи дней. 

29 октября министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что  в Золотом началось разведение сил,  в штабе ООС подтвердили начало отвода войск.
liga.net
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