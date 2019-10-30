Чего ждать от визита генсека НАТО и при чем тут ПДЧ

30-31 октября Украину посетят представители Совета Североатлантического альянса и Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Сегодня, 30 октября, они посетят Одессу, куда уже прибыли четыре минных тральщика из Болгарии, Италии, Румынии и Испании, которые входят в состав постоянной противоминной группы НАТО. 31 октября в Киеве Столтенберг проведет заседание Комиссии НАТО-Украина, поучаствует в котором и президент Владимир Зеленский, а также выступит в Верховной Раде. Помимо этого он встретится со спикером парламента Дмитрием Разумковым, министром иностранных дел Вадимом Пристайко и министром обороны Андреем Загороднюком. А тем временем в информационном пространстве активно обсуждается тема о заявке Украины на получение плана действий относительно членства (ПДЧ) в Альянсе и некий новый подход к взаимодействию НАТО и Украины.

Delo.ua рассказывает о том, что стало причиной этих разговоров, и чего можно ждать от визита Столтенберга в Украину.

Изначально тему с заявкой на получение плана действий относительно членства Украины в НАТО поднял пятый Президент Украины, народный депутат от "Европейской солидарности" Петр Порошенко. Он предложил подписать обращение к Североатлантическому совету НАТО с заявлением о подтверждении намерений Украины получить ПДЧ. По словам Порошенко, все без исключения страны, которые в свое время получили ПДЧ, стали членами Альянса. Однако, как считает политолог Владимир Фесенко, этот вопрос является лишь манипулятивной частью риторики украинского политикума.

Намерения Украины относительно получения ПДЧ были зафиксированы еще в 2008 году на Бухарестском саммите. Тогда перспектива получения Украиной ПДЧ была отмечена в итоговой его резолюции, хотя сам план действий предоставлен не был. Но в министерствах обороны и иностранных дел заявку 2008 года считают действительной, а подачу новой называют неэффективным методом. Как отмечает Фесенко, подача еще одной заявки от Украины ситуацию не изменит, зато несет в себе риск получить тот же отказ, что и в 2008 году.

Вместо повторения заявлений в нынешнем правительстве предлагают сконцентрироваться на практических результатах. В первую очередь — достичь военных критериев членства в НАТО.

"Заявление, сделанное министром обороны и заместителем министра иностранных дел, в первую очередь основывается на статье 10 Североатлантического договора, подписанного 4 апреля 1949 года. Там речь идет о том, что стороны при единогласном согласии могут пригласить присоединиться к этому договору любое другое европейское государство. Далее интересная вещь: государство, способное воплощать в жизнь принципы этого договора. Основные принципы изложены в преамбуле — принцип демократии, свободы личности и верховенства права", — объясняет военный эксперт Института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий.

После того, как к альянсу присоединились страны "первой волны" (Польша, Венгрия и Чехия), появилась Годовая национальная программа, чтобы страны в рамках плана действий относительно членства могли адаптировать свои системы под НАТО. Но если вернуться к статье 10 Североатлантического договора, то пригласить Украину в ряды членов Альянс сможет после того, как она сможет воплощать в жизнь принципы этого договора — демократия, свобода личности и верховенство права. И основная проблема как раз касается последнего, объясняет эксперт.

"Украина по принципам не готова подпасть под десятую статью", — говорит Козий.

И вариантом выхода из такой ситуации является поиск альтернативного пути. Например, такой путь был предложен Грузии — в 2014 году был создан новый формат, "Программа усиленных возможностей", в который вошли пять стран (Австралия, Иордания, Финляндия, Швеция и Грузия), говорит Козий.

"Министр обороны Андрей Загороднюк и министр иностранных дел Вадим Пристайко… пробуют найти другой путь, другие возможности, которые нас не будут ограничивать по определенным вещам, таким как конфликт с Российской Федерацией. И решение, на сегодняшний день, на мой взгляд, свидетельствует о том, что, скорее всего, они апеллируют к десятой статье Североатлантического договора — принимайте нас, когда мы будем готовы", — говорит Козий.

О нацеленности на конкретные результаты министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявлял и по итогам переговоров с министрами обороны стран НАТО, анонсируя новый формат сотрудничества Украины и Альянса. По его словам, он будет выглядеть как "Одна страна — один план" для оптимизации и совершенствования сотрудничества со всеми странами-партнерами, и Украина станет первой страной, которая будет нарабатывать такой опыт, сообщает "Укринформ".

Как отмечает Владимир Фесенко, новый подход не означает изменение стратегии Украины в отношении НАТО. Скорее он предусматривает иную тактику и акцент на более прагматичном формате отношений с альянсом и развитии сотрудничества с ним, в том числе и в контексте институциональной помощи.

Новый формат будет предусматривать конкретизацию по задачам и срокам их достижения, а также четкую систему контроля выполнения как со стороны Украины, так и со стороны НАТО.

По словам Загороднюка, "речь идет не только о подписании документов, но и об имплементации стандартов НАТО, которые почувствуют на себе военнослужащие уже в конкретной перспективе".

Как отмечает Игорь Козий, ключевыми являются не сами стандарты НАТО (STANAG), а уровень стандартизации по каждому из них. В целом их порядка двух тысяч, и они делятся на три категории — административные, оперативные и материально-технические. Административные определяют процессы управления и обмена информацией, порядок работы с документацией и так далее. Оперативные регламентируют порядок применения войск, тактику, а материально-технические определяют требования к вооружению, технике, кодификации и так далее. Уровней стандартизации тоже есть несколько: высший предусматривает полную унифицированность, средний — взаимозаменяемость, а базовый — совместимость. Важно то, что для каждого STANAG этот обязательный уровень разный — если для какого-то из них достаточно минимального, то для другого нужна унификация.

Как заявил Загороднюк, по каждому из направлений будет разработана дорожная карта, а по завершению процесса можно будет говорить, что ВСУ уже работают по стандартам НАТО.

В то же время, как отметил министр, основой сотрудничества между Украиной и НАТО будет оставаться Годовая национальная программа под эгидой Комиссии Украина — НАТО. А формы сотрудничества с Альянсом, которые уже доказали свою эффективность, включая Трастовые фонды, целевые программы двустороннего сотрудничества в различных сферах, достижения в системе управления персоналом, военном образовании и подготовке войск и так далее, будут сохранены и развиты.

Двухдневный визит Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Украины — рабочий. О подписании стратегически новых документов речь не идет, но он является подтверждением развития партнерских отношений между Украиной и НАТО, говорит Владимир Фесенко. И, по мнению эксперта, в ходе встреч Столтенберга с представителями украинской власти акцент будет именно на развитии практического взаимодействия сторон.

Более того, как считает Игорь Козий, визит Генсека НАТО еще и является весомым сигналом о том, что Украина имеет международную поддежку.

"Это весомый шаг для того, чтобы показать нашему соседу (России — Delo.ua), что Украина не одна. Это имеет мощное значение", — считает он.