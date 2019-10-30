В Украине хотят производить автомобили Renault

Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ) ведет переговоры с французской группой Renault по совместному проекту производства автомобилей. Об этом сообщили LIGA.net в пресс-службе УкрАВТО.

"Уже много лет идут переговоры с разными производителями. Сейчас в существующей нестабильности, связанной с войной, политической нестабильностью и отсутствием промышленной политики, прийти к каким-то финальным договоренностям не удалось", — отмечается в сообщении.

При этом на ЗАЗ подтвердили, что ведутся переговоры относительно совместного проекта с Renault.

"Мы не можем комментировать детали. На данный момент решаются рабочие вопросы, после чего можно будет говорить об определенных договоренностях", — сообщили в пресс-службе ЗАЗ.

По информации профильных изданий, в Запорожье наладят выпуск кросс-купе Renault Arkana под брендом ZAZ.

Отметим, что Renault Arkana — новейший французский купе-кроссовер. Его серийное производство началось в нынешнем году. В базовой комплектации он оснащается 1,6-литровым бензиновым мотором мощностью 114 лошадиных сил, который работает вместе с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Привод — передний или полный.

Напомним, Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ) с целью загрузки существующих мощностей начал производство автомобилей специального назначения для выполнения функций мобильного офиса на базе автомобильного шасси китайской компании Sinotruk по заказу компании "Нью Арк Украина" (Днепр).

Ранее сообщалось, что Запорожский автозавод в 2019 году может начать сборку грузовых автомобилей на шасси МАЗ в рамках совместного производства с ОАО "Минский автомобильный завод" (Беларусь).

А также стало известно, что Запорожский автомобилестроительный завод в конце 2019 года намерен начать производство пригородных автобусов малого класса А09 на шасси Mercedes-Benz.