Кому нельзя делать прививку от дифтерии

В Украине большая часть населения не вакцинирована от дифтерии. Именно поэтому вероятность заболеть - очень высока. Поэтому, единственная возможность защититься от заболевания - сделать прививку. Однако, как и в любом другом случае, здесь тоже есть противопоказания.
Когда не стоит прививаться:При остром заболевании, которое сопровождается температурой, выше 38,5 градусов (легкая простуда не входит в этот список);
Также мы писали о том, что новый случай дифтерии зафиксировали в Тернопольской области.