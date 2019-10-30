Кому нельзя делать прививку от дифтерии

В Украине большая часть населения не вакцинирована от дифтерии. Именно поэтому вероятность заболеть - очень высока. Поэтому, единственная возможность защититься от заболевания - сделать прививку. Однако, как и в любом другом случае, здесь тоже есть противопоказания.

Когда не стоит прививаться:





При серьезной аллергической реакции (анафилактический шок) на один из компонентов вакцины;





При эпилепсии и прогрессирующих заболеваниях нервной системы;





Когда иммунитет человека может не сформироваться (в условиях химиотерапии у онкологических больных;



