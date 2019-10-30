"Попал в политику на кофе-брейке". 7 шагов в Раду

Нет. Требований по какому-то определенному диплому о высшем образовании нет, в частности для депутатов Верховной Рады. Однако если выбирать, то не лишним будет юридическое образование, считает нардеп из фракции Евросолидарность Виктория Сюмар. "Нужно уметь читать законы и знать, как они пишутся", - отметила она в комментарии LIGA.net.

Очень часто украинские политики пытаются комментировать все, что только можно. Но во всем разбираться невозможно. Нужно иметь жизненный опыт в определенной сфере, понимать весь массив законодательства, который существует, чтобы его совершенствовать.

Да. И новый созыв парламента – яркое тому подтверждение. Сейчас в парламенте очень много депутатов, которые являются специалистами в определенных сферах. Можешь стать топом в своей профессии: стать опытным адвокатом, суперизвестным программистом и разработчиком в сфере инноваций. Если ты имеешь репутацию в профессиональной среде, то это является одной из форм социального лифта. В таком случае не ты должен идти куда-то, а тебя заметят и пригласят.

Знания знаниями, но для успешной политической карьеры очень важна эмоциональная составляющая, считает 25-летний нардеп от Голоса Роман Лозинский. "Нужна стрессоустойчивость и понимание того, зачем ты это делаешь. Также очень важен эмоциональный интеллект и умение проявлять эмпатию к людям", - заявил он LIGA.net.

По его мнению, если ты хороший эксперт, ты можешь быть полезным в исполнительной власти и экспертной среде. Но в политике надо дискутировать и убеждать. Поэтому эмоциональная прочность крайне важна.

Необязательно иметь родителей или знакомых, которые являются министрами или депутатами. Лично Лозинский попал в политику на кофе-брейке одной из политических студий в Украинском католическом университете, когда ему был 21 год. "Ко мне подошла женщина и сказала: "Роман, я вижу тебе не все равно, и ты хочешь этим заниматься. Сегодня будет собираться инициативная группа, которая хочет брать власть во Львове на местных выборах", - рассказывает нардеп. Именно так Лозинский и присоединился к Украинской галицкой партии в 2015 году.

Он советует всем людям, которые интересуются политикой, быть в политических кругах, даже образовательных, знакомиться и общаться с людьми. По его словам, нетворкинг – это очень важная вещь. "Вы можете делать партийную карьеру, идти в молодежку какой-либо политической партии. Можете принимать участие в местном самоуправлении, начинать с громад и двигаться выше", - резюмирует Сюмар.

Конечно, есть. Их можно без проблем найти через поиск в интернете. Например, 9-10 ноября пройдет двухдневный тренинг, который организовывает Центр политического образования. Подобные курсы и их лучших выпускников активно мониторят действующие народные депутаты, отметила LIGA.net руководитель отдела по работе с клиентами Центра Татьяна Мороз. "У депутатов, с которыми мы сотрудничаем, появилось очень много запросов на стажировку и трудоустройство", - рассказывает она.

Также Мороз привела пример нардепа от Слуги народа Юрия Камельчука, который несколько лет назад закончил курсы Центра. Минимальная стоимость ближайших курсов составит 4800 гривень. В свою очередь, нардеп от Слуги народа Марина Бардина рекомендует парламентскую программу стажировки Лига интернов.

Обязательная поддержка олигарха или местного бизнесмена – уже не такое железное правило для попадания в Верховную Раду или местный совет, как было ранее. "Чтобы попасть в политику, я потратил ровно ноль гривень. Я потратил много времени и энергии", - делится опытом нардеп Лозинский.

В то же время определенные затраты понадобятся для местных политиков, которые решили зайти в Раду через мажоритарку. "Мне никогда не нужны были для этого деньги, но это пропорциональная модель. Для мажоритарки, очевидно, деньги нужны. Нужны базовые вещи, связанные с узнаваемостью", - рассказывает Виктория Сюмар.

Создание этого материала стало возможным благодаря поддержке американского народа в рамках программы USAID "Медийная программа в Украине", которая выполняется международной организацией Internews. Содержание материалов является исключительной ответственностью LIGA.net и необязательно отражает точку зрения USAID, правительства США и Internews.