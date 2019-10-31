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Новости
Украина
30 октября 19, 23:45
Штаб ООС рассказал о разведении сил возле Золотого
ОБСЕ
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Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ провела фиксацию выполнения отвода сил и средств на участке возле Золотого.

Украинская сторона совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон информирует, что в стреду, 30 октября, на участке разведения №2 (в районе н.п. Золотое-4) продолжились мероприятия по разведению сил и средств. Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

"Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ провели фиксацию выполнения мероприятий по отводу сил и средств на указанном участке", - отмечается в сообщении.

Также в районе разведения состоялась рабочая встреча командующего Объединенными силами генерал-лейтенанта Владимира Кравченко и руководителя украинской стороны СЦКК полковника Александра Борщевского с заместителем Председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Марком Этерингтоном.

Они посетили населенные пункты Катериновка и Золотое-4, где обсудили с жителями ситуацию с безопасностью. Речь шла о восстановлении местной инфраструктуры, ремонте дорог, медицинском и другом обеспечении.

Как сообщалось, Золотое-4 не входит в участок разведения №2. Населенный пункт остается под контролем украинских войск, а население - под защитой Вооруженных Сил Украины, напоминает командование ООС. 

Напомним, ОБСЕ 28 октября зафиксировали шесть выстрелов из стрелкового оружия и один взрыв возле участка разведение сил в районе Петровского Донецкой области. 

Ранее во вторник стало известно, что в полдень началось зеркальное разведение войск на участке у Золотого. Эту информацию подтвердили в ОБСЕ, штаб ООС, а также сепаратисты "ЛНР". 

Тем временем сегодня в штабе ООС сообщили подробности обстрела в Золотом-4, который произошел еще в понедельник, 28 октября. 
bigmir.net
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