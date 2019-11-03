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Новости
Украина
2 ноября 19, 08:51
Наев: При обстрелах ВСУ могут вернуться на позиции
Сергей Наев
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У украинских военных есть возможность наблюдать за действии противника на участках разведения.

Заместитель начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Сергей Наев отмечает, что в случае возобновления противником обстрелов на участках разведения сил на Донбассе ВСУ имеют право вновь занять свои позиции, что предусмотрено подписанным 21 сентября 2016 года Трехсторонней контактной группой в Минске рамочным соглашением о разведении сил.

Есть рамочное соглашение, подписанное 21 сентября 2016 года Трехсторонней контактной группой, и в нем прописаны три участка разведения: Станица Луганская, Золотое и Петровское. Если потом возобновятся обстрелы, то предусмотрено, что стороны имеют право занять эти позиции. В Золотом и Петровском уже происходило разведение сторон, но потом эти участки были заняты в связи с тем, что противник нарушил условия", - сказал он в эфире телеканала "Украина".

Наев отметил, что у украинских военных есть возможность наблюдать за действии противника на участках разведения. "Нами предусмотрено создание соответствующей разведывательной системы. В том числе с применением видео, чтобы можно было это видеть. Такие системы есть, и украинская армия имеет возможность наблюдать за действиями врага", - указал он.

Ранее Наев заявил, что большого количества боевиков на Донбассе в зоне разведения сил и средств не наблюдается. 
bigmir.net
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