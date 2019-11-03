Выходные в Киеве:фестиваль жуткой еды и средневековая Япония

На ближайшие субботу и воскресенье в Киеве запланировано много развлечений, LIGA.net отобрала самые интересные из них

Фестиваль SCARY FOOD

Фестиваль SCARY FOOD будет проходить 2 и 3 ноября. Организаторы: Ulichnaya eda и Платформа арт-завод.

Гости мероприятия смогут сделать страшный грим и сфотографироваться, съесть что-нибудь удивительное на Scary фуд-корте, сходить в комнату страха, послушать стендап-комиков и посмотреть хеллоуинские фильмы, принять участие в зомби-забеге и потанцевать с ведьмами.

Также анонсирован хеллоуин-квест и маркет Scary Market 3.1

Когда: 2-3 ноября, с 11:00 до 22:00

Где: Ulichnaya eda, Киев, улица Магниторская, 1а

Цена: 250 грн, скидки для школьников и студентов. Бесплатно - дети до 15 лет, многодетные семьи, именинники, участники АТО и люди с инвалидностью.

Выставка высшего образования в США

На восьмой Выставке высшего образования в США представители 11 американских университетов расскажут, как учиться в Америке.

Потенциальные абитуриенты узнают о доступных стипендиях и подробностях о вступлении в университеты США, смогут пообщаться с членами принимающих комиссий.

Будет возможность посетить воркшопы по вступлению в американские колледжи и университеты, поиску финансовой помощи для обучения и оформления студенческой визы.

Когда: 2 ноября, 14:00

Где: отель InterContinental, улица Большая Житомирская, 2а

Цена: Вход бесплатный при условии предварительной регистрации здесь

Выставка экзотических животных

В Доме природы проходит Выставка экзотических животных, на которой можно посмотреть улиток, аквариумных рыбок, рептилий, насекомых и других экзотических животных.

Моно полюбоваться на африканских улиткок - Ахатин и Архахатин, на древесные виды брюхоногих моллюсков, змей, ящериц, тараканов, пауков, боевых хомяков, мастомисов, монгольских песчанок, палочников и скорпионов.

Когда: 2-3 ноября, с 11:00 до 18:00

Где: Дом природы, улица Рогнединская, 3

Цена: 30 грн, школьникам, студентам и пенсионерам - 20 грн

Фестиваль "Загадкова Японія"

В арт-пространстве Samskara пройдет фестиваль, посвященный культуре Японии.

Посетителей ждут: VR-игры, визуальные и световые шоу и инсталляции; видеомапинг японского средневековья: драконы, гейши и самураи; полнокупольное кинотеатры - кино360; аниме, манга, косплей; фотозоны; Speaking Club; экскурсии, мастер-классы лекции от знатоков.

Когда: 1-8 ноября, с 11:00 до 22:00, (выходные: пн, вт, ср)

Где: арт-пространство Samskara, Львовская площадь, 8а

Сколько стоит: 250 гривен, школьникам и студентам - 150 гривен

Кинолекторий "Культурфильмы. ВУФКУ. Lost & Found"

В Музее кино Довженко-Центра начинается кинолекторий Культурфильм. ВУФКУ. Lost & Found.

Цикл из четырех лекций, в центре которого Всеукраинское фотокиноуправление (ВУФКУ) в контексте трендов мирового кино своего времени, прочитают международно признанные исследователи кино.

2 ноября в 17:00 состоится лекция профессора Центрально-Европейского университета Оксаны Саркисовой "Кинодиагностика: гигиена и национальности в советском кино 1920-х годов" с кинопоказом фильма "Женщине о женщине" (1930, 37 мин. Режиссер: Ивга Григорович).

Научно-популярный фильм о строении и особенностях женского организма снимался комсомольской съемочной группой на Одесской киностудии и в медицинских учреждениях и организациях города, на джутовой и табачной фабрике.

Когда: 2 ноября, 17:00

Где: Довженко-Центр, улица Васильковская, 1

Цена: 80 грн, льготный - 50 грн

Фестиваль хризантем

Фестиваль хризантем "Цветочное созвездие" на Спивочем поле - это более 20 000 хризантем на 10 локациях. Выставка уникальна тем, что был учтен короткий световой день и устроены подсветки композиций.

Предусмотрена развлекательная программа, фотозоны для селфи, ярмарка растений и хендмейда и локации для отдыха.

Когда: 2-3 ноября, с 10:00 до 20:00

Где: Спивоче поле, улица Лаврская, 33

Цена: взрослый билет - 75 грн, детский - 25 грн, бесплатно для детей до 7 лет, пенсионеров, многодетных семей, участников АТО, инвалидов 1 и 2 группы, участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС.

Фестиваль фиалок

На ежегодный фестиваль коллекционеры киевского клуба "Студия фиалки" привезут цветы из разных городов Украины. Это будет одна из самых больших экспозиций фиалок в Украине.

Когда: 2 ноября с 10:00 до 18:00, 3 ноября - до 17:00

Где: Национальный научно-природоведческий музей

Адрес: улица Богдана Хмельницкого, 15

Цена: Бесплатно

Різдвяна Фабрика Мрій

1 ноября начинает работу Різдвяна Фабрика Мрій. Под настоящую фабрику, городок с реалистичными декорациями переоборудовали огромный павильон. Здесь будут делать стеклянные елочные игрушки.

Посещение фабрики превратят в занимательную интерактивную игру. По легенде, на производстве работают сказочные эльфы, которые исполняют желания из новогодних писем.

Когда: 2 ноября с 10:00

Где: Киев, М. Выставочный центр, Национальный Экспоцентр Украины, павильон 2, пр. Академика Глушкова, 1

Цена: 200 грн.