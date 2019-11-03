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Украина
2 ноября 19, 09:58
Закон о борьбе с рейдерством вступил в силу
рейдерство
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Документ устраняет основные юридические пробелы, которые создают проблемы владельцам недвижимости и бизнеса.

Сегодня, 2 ноября, вступил в силу законопроект №1056-1 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о защите права собственности", который направлен на борьбу с рейдерством, сообщает "РБК-Украина".

По информации агентства, ранее он ранее был опубликован в "Голосе Украины".

Закон вступил в силу через 10 дней со дня опубликования.

Документом устраняются основные юридические пробелы, которые создают проблемы владельцам недвижимости и бизнеса.

Основные положения закона предусматривают:

– прекращение деятельности аккредитованных субъектов;

– введение обязательности нотариального удостоверения договоров об отчуждении корпоративных прав;

– внедрение принципа одновременности совершения нотариального действия и государственной регистрации прав;

– повышение ответственности за нарушение соответствующих регистрационных процедур.

Как сообщалось ранее, 2 сентября Президент Украины Владимир Зеленский встретился с руководством Верховной Рады, Кабинета министров Украины и правоохранительных органов и поставил перед ними ряд задач, среди которых была и реальная борьба с рейдерством: глава государства потребовал усилить государственную защиту прав собственности, защиту прав учредителей и юрлиц, и начать настоящее, а не витринное противодействие рейдерству в Украине.

21 октября, демонстрируя последовательность, президент подписал законопроект №1056-1 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о защите права собственности", который направлен на борьбу с рейдерством и устраняет основные юридические пробелы, создававшие проблемы владельцам недвижимости и бизнеса.

Напомним, ранее министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил, что в Украине планируют запустить проект, который позволит бизнесу легче защищаться от рейдерства, используя для этого электронно-цифровую подпись.

Delo
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