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Украина
2 ноября 19, 10:47
Синоптики предупредили об осенних ливнях
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На западе сегодня ожидаются ливни.

Синоптики сообщили об ухудшении погодных условий в Украине. В стране ожидаются ливни и заморозки. Об этом сообщил Укргидрометцентр.

На востоке страны облачно с прояснениями. Однако на улице +3…+6 градусов по Цельсию. Ночью заморозки до -10 градусов. 

Южным регионам повезло немного больше. Днем температура воздуха от +7 до +11, ночью - опустится до -4 градусов

В северной части страны без осадков. Будет облачно с прояснениями. На термометре +6…+8 градусов. Ночью ждите заморозков до -3 градусов.

Погода 2 ноября

В Центральной Украине также холодно, но без осадков. Столбик термометра поднимется до максимальной отметки +8 градусов по Цельсию. Ночью вероятны заморозки до -5 градусов.

В Киеве +6…+8 градусов по Цельсию. Ночью заморозки до -3. На протяжении дня будет достаточно солнечно.

Напомним, в Украине усиливаются заморозки. Синоптики предупредили о резком снижении температуры воздуха и ухудшении погодных условий.
bigmir.net
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