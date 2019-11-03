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Новости
Украина
2 ноября 19, 17:59
Завершается работа над законами об СБУ и разведке
Александр Литвиненко.
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Завершается проработка ряда законодательных актов, которые должны усовершенствовать правовое регулирование функционирования Службы безопасности Украины и разведывательных органов.

Речь идет прежде всего о проектах новой редакции закона "О Службе безопасности Украины" и нового закона "О разведке"

 Об этом в интервью "Интерфакс-Украина", заявил директор Национального института стратегических исследований Александр Литвиненко.

По его словам, предыдущие законодательные акты, регулирующие эти сферы, были приняты в 1992 и 2001 годах соответственно.

"Понятно, что несмотря на многочисленные изменения, внесенные в течение последних десятилетий (а в неоднократных случаях - и из-за бессистемности и несогласованности внесенных изменений), эти законы нуждаются в существенном совершенствовании, - отмечает Литвиненко. - За это время утекло много воды: ситуация с безопасностью изменилась коренным образом. Россия больше не пытается интегрироваться в Запад, а стремится ослабить его и восстановить контроль над "потерянными провинциями". Произошли глубокие технологические трансформации - 20 лет назад киберугрозы в обществе, где даже мобильная связь была диковинкой, вряд ли рассматривались кем-то как важный фактор безопасности. Украина давно уже не постимперская страна, в которой многие называли гривню рублем, а все проблемы можно было списать на советское наследство".

По словам Литвиненко, эти документы разрабатываются уже несколько лет. К их обработке был привлечен довольно широкий круг экспертов, они были представлены и получили в целом положительные отзывы от иностранных партнеров.

"Законопроекты должны создать правовую основу для укрепления украинских Службы безопасности и разведок, всестороннего развития наших возможностей в этой определяющей для национальной безопасности современного государства сфере. Собственно законы следует рассматривать как отправной пункт для дальнейших действий, а не конечный результат преобразований. Они лишь определяют более современные и четкие правовые рамки, которые еще предстоит эффективно использовать", - подчеркивает Литвиненко.

Он также рассказал о планируемых новациях.

"Разведывательные органы будут осуществлять не оперативно-розыскную, а разведывательную деятельность, которая составит отдельный вид специальной государственной деятельности, связанной с ограничением прав и свобод человека. Предполагается формирование разведывательного сообщества Украины, планируется усовершенствовать механизмы координации его деятельности.

Служба безопасности Украины сконцентрируется на обеспечении государственной безопасности, противодействии разведывательно-подрывной деятельности и защите государственных институтов от противоправных посягательств, а не на противодействии коррупции и экономическим преступлениям. С учетом глобальных технологических трендов увеличатся способности СБ Украины противостоять угрозам информационной и кибербезопасности.

Планируется постепенное сокращение численности и демилитаризация Службы безопасности Украины. Вместе с тем, серьезное внимание уделено вопросам социальной защиты сотрудников СБ Украины и разведывательных органов, в частности заработной платы, медицинского обеспечения и тому подобное.

В ближайшее время предполагается также завершение подготовки законодательных актов по укреплению парламентского контроля, совершенствование регулирования системы защиты государственных секретов и тому подобное".

Литвиненко подчеркнул, что важной особенностью этого законодательного пакета является единая логика преобразований, и ключевым приоритетом здесь выступает укрепление демократического гражданского контроля согласно нормам и стандартам ЕС и НАТО.

"Не менее важным является и планируемое постепенное обретение Службой безопасности и разведками нового качества. Заложенный в положения законопроектов план преобразований выглядит довольно реалистичным. Не лишним будет еще раз напомнить, что любые серьезные изменения требуют соответствующего финансирования, и законодатель, прорабатывая законопроекты, должен помнить об этом.

Сложно говорить об абсолютном совершенстве документов, являющихся результатом сложных и многосторонних компромиссов. Понятно, что они отражают современное состояние украинского общества со всеми его проблемами. В то же время, даже очень придирчивые и компетентные эксперты во время сложных дискуссий, в частности на площадке Национального института стратегических исследований, считают этот законодательный пакет существенным шагом вперед", - отметил директор Национального института стратегических исследований.
censor.net.ua
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