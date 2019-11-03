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Новости
Украина
2 ноября 19, 18:13
Финляндия оплатит разминирование Донбасса
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Финская делегация во главе с министром иностранных дел Хаависто посетила участок разведения сил и средств №1 в Станице Луганской.

Финляндия готовит выделение 600 тысяч евро Украине на разминирование Донбасса. Об этом сообщил министр иностранных дел республики Пекка Хаависто в ходе визита в Станицу Луганскую 2 ноября, сообщает Интерфакс-Украина.

"Восточная Украина является одной из наиболее сильно загрязненных минами зон конфликтов в мире. Мы готовим дополнительный пакет [помощи] на 600 тысяч евро для разминирования", - сказал дипломат.

Финская делегация во главе с министром иностранных дел Хаависто посетила участок разведения сил и средств №1 в Станице Луганской.

Делегацию Финляндии в поездке сопровождал заместитель главы украинского МИД Егор Божок. Целью визита называется демонстрация поддержки Украины и получение актуальной информации о ситуации с безопасностью.

Хаависто выразила беспокойство по поводу того, что конфликт продолжает негативно влиять на жизнь мирного населения. Также она поприветствовала восстановительные работы, которые ведутся в Станице Луганской - ремонт моста и пуск бесплатного общественного транспорта для маломобильных граждан.
bigmir.net
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