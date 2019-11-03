У Зеленского хотят повысить ставки экологического налога

Народные депутаты от фракции "Слуга народа" предлагают повысить ставки экологического налога в регионах с высоким уровнем промышленной загрязненности.

Соответствующие предложения содержатся в зарегистрированном законопроекте №2367. При этом, текст проекта закона на сайте Верховной Рады отсутствует.

Одними из соавторов закона глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев.

"Группа депутатов, которая представляет Слуг народа в областях с высоким уровнем промышленной загрязненности, предлагает повысить ставки экологического налога и направить эти средства на здравоохранение в этих регионах. Об этом говорил премьер-министр, когда представлял программу правительства, как об одном из шагов налоговой реформы", — прокомментировал агентству "Интерфакс-Украина" Гетманцев.

По его словам, по поводу ставок в законопроекте и механизмов налогообложения необходимо проводить дискуссии с производителями.

"Но депутаты-мажоритарщики от „Слуги народа" резонно обратили внимание на проблемы с загрязнением и то, что граждане этих регионов нуждаются в дополнительном финансировании на охрану здоровья, за счет тех, кто загрязняет воздух", — отметил он.

Напомним, в начале сентября министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что Кабинет министров Украины планирует вводить налоги на выбросы в окружающую среду.