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Новости
Украина
2 ноября 19, 21:23
"Я не знаю, где взять 100 млн грн", - Дубневич. ВИДЕО
Дубневич
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"Если я не найду средства, то придется сидеть в СИЗО", - сказал депутат

Депутат Ярослав Дубневич заявил, что у него нет 100 миллионов гривень на залог по решению суда о мере пресечения. Об этом он сказал журналистам в зале суда.

"Удивило (решение суда, - ред.), потому что решение судьи - даже больше, чем то, что прокуроры просили. Я не знаю, как смогу найти 100 миллионов, - сказал нардеп.

"Если я не найду средства, то придется сидеть в СИЗО", - добавил он.

Дубневич также сообщил, что будет подавать апелляцию на решение суда.

«Де я візьму 100 мільйонів? Не задоволений я рішенням, тому що завелика застава» — депутат Дубневич прокоментував рішення суду, який обрав запобіжний захід у вигляді застави в 100 млн грн депутату



Сегодня Высший антикоррупционный суд избрал в качестве меры пресечения депутату залог в размере 100 млн грн.

17 октября генпрокурор Руслан Рябошапка подал в Верховную Раду представления о привлечении Дубневича к уголовной ответственности.  Верховная Рада 332 голосами сняла неприкосновенность с Дубневича.

Нардепа подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). 
liga.net
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