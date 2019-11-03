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Новости
Украина
2 ноября 19, 22:25
"Готовься к похоронам": министру Милованову угрожают
Тимофей Милованов
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Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства рассказал об угрозах в свой адрес

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в эфире одного из украинских телеканалов заявил, что его заместителям угрожают.

Он сказал, что в ведении его министерства находится 700–800 госпредприятий, в большинстве из которых зафиксированы отрицательные результаты работы.

"Руководители этих предприятий меняются. Эти предприятия там, где все разворовано и осталась земля, отправляются на приватизацию или будут переданы [территориальным] общинам или сельским советам... То есть мы уже сейчас предпринимаем конкретные действия, мы не боимся их предпринимать", - сказал Милованов.

Он сказал, что его замам угрожают. "За каждое снятие руководителя с потоков мои замы получают смс из серии "готовься к похоронам себя", "не бойся ходить под подъездом" и так далее", – сказал министр.

Ранее сообщалось, что глава Минздрава отказалась от советников.
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