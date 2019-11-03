ООН назвала число убитых мирных граждан на Донбассе

С начала конфликта на Донбассе число жертв среди мирных жителей превысило три тысячи и составляет 3330 убитых, сообщает пресс-служба Организации Объединенных Наций.





В Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов, которое мобилизует и координирует гуманитарную помощь нуждающимся на востоке Украины, также сообщили число раненых – до 9000 человек.





"В результате конфликта появилась 427 км "линия соприкосновения", перекрывшая доступ к основным услугам; 1,3 млн человек стали внутренними переселенцами; 3,5 млн нуждаются в помощи", – говорится в сообщении Управления на странице в Twitter.





"Украина: шестой год войны Убито более 3 330 мирных граждан Ранено до 9 000 В"результате конфликта появилась 427 км "линия соприкосновения", перекрывшая доступ к основным услугам 1,3 млн человек стали внутренними переселенцами 3,5 млн нуждаются в помощи https://t.co/LmI5C6tb9r — ООН (@UnitedNationsRU) November 2, 2019







