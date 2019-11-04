Дело Гандзюк.В СБУ говорят о нескольких заказчиках убийства

В Службе безопасности Украины полагают, что заказчиков нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк может быть несколько. Об этом сегодня сообщил начальник Главного следственного управления спецслужбы Богдан Тиводар.

По словам Тиводара, следствие также считает, что были личности, которым было известно о подготовке преступления. "Если бы был заказчик один, мы бы сегодня сказали: все, следствие завершено на Мангере (один из подозреваемых, - ред.). Мы этого не говорим. Мы продолжаем работать в направлении, чтобы предъявить подозрения другим лицам", - сказал начальник ГСУ.

Его заместитель Виталий Маяков добавил, что ситуаций, которые потенциально могли спровоцировать покушение на активистку, было множество. "Когда Екатерина еще была жива, сразу же с ней по возможности проводились действия. Она назвала все конфликтные ситуации, где она считает, что мог быть заказ. Этих ситуаций 17", - пояснил он.