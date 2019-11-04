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Новости
Украина
3 ноября 19, 20:31
Дело Гандзюк.В СБУ говорят о нескольких заказчиках убийства
Гандзюк
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По словам Тиводара, следователи работают над новыми подозрениями

В Службе безопасности Украины полагают, что заказчиков нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк может быть несколько. Об этом сегодня сообщил начальник Главного следственного управления спецслужбы Богдан Тиводар.

По словам Тиводара, следствие также считает, что были личности, которым было известно о подготовке преступления. "Если бы был заказчик один, мы бы сегодня сказали: все, следствие завершено на Мангере (один из подозреваемых, - ред.). Мы этого не говорим. Мы продолжаем работать в направлении, чтобы предъявить подозрения другим лицам", - сказал начальник ГСУ.

Его заместитель Виталий Маяков добавил, что ситуаций, которые потенциально могли спровоцировать покушение на активистку, было множество. "Когда Екатерина еще была жива, сразу же с ней по возможности проводились действия. Она назвала все конфликтные ситуации, где она считает, что мог быть заказ. Этих ситуаций 17", - пояснил он.

31 июля 2018 года Екатерину Гандзюк облили серной кислотой у подъезда собственного дома. Ожоги составили более 30% тела. В ноябре 2018 Гандзюк умерла после двух месяцев госпитализации и 11 операций. 6 июня суд вынес приговор исполнителям нападения на Гандзюк.
liga.net
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