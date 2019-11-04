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Украина
4 ноября 19, 08:32
Враг 14 раз нарушили режим прекращения огня. Один раненый
ООС
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3 ноября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 14 раз нарушили режим прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили 4 обстрела:

- вблизи Песков и Пищевика - из РПГ и крупнокалиберных пулеметов;
- неподалеку от Водяного, что на Приазовье - из гранатометов различных систем;
- возле Павлополя - из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано 10 вражеских обстрелов:

- неподалеку от Новолуганского - из стрелкового оружия и станковых противотанковых и автоматических гранатометов;
- вблизи Хутора Вильный - из подствольных гранатометов и стрелкового оружия;
- в районе Золотого (за пределами участка разведения) - из крупнокалиберных пулеметов;
- трижды возле Луганского - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
- вблизи Зайцево - из СПГ, стрелкового оружия и автоматических гранатометов;
- неподалеку от Пивденного - из крупнокалиберных пулеметов, ручных и станковых противотанковых гранатометов;
- возле Новозвановки - из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

"Вчера, 3 ноября, ранения в результате обстрелов получил один военнослужащий Объединенных сил", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и минометов калибра 82 мм обстреляли позиции ОС неподалеку от Новолуганского.

Потерь среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.
censor.net.ua
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