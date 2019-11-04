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4 ноября 19, 10:00
Праздник Казанской иконы Божьей Матери:что нельзя делать
День Казанской иконы Божьей Матери
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В понедельник, 4 ноября, православные чтят память иконы Казанской Божьей Матери

В понедельник, 4 ноября, православные чтят память иконы Казанской Божьей Матери. Казанскую считают покровительницей женщин, семьи и детей, ею благословляют молодоженов на благополучную семейную жизнь и дарят при венчании, крещении детей.

В чем помогает

Перед иконой Казанской Божьей Матери чаще всего молятся о любви, об успешном замужестве и семейном счастье. Считается, что Казанская Божья Матерь как покровительница семьи убережет от проблем. Нередко молятся перед ней и об исцелении от всяких болезней (особенно, если есть проблемы с глазами и зрением) и о наделении мудростью перед принятием важного решения.

Кроме того, Казанскую икону называют Путеводительницей. Православные верят, что она помогает принять верное решение, наставляет к благой цели, а также уберегает от ошибок.

Молитва Казанской иконе Божией Матери

О, Пресвятая Госпоже, Владычице Богородице! Со страхом, верою и любовию пред честною и чудотворною иконою Твоею припадающе, молим Тя: не отврати лица Твоего от прибегающих к Тебе. Избави же всех с верою Тебе молящихся от падений греховных, от навета злых человек, от всяких искушений, скорбей, болезней, бед и внезапныя смерти. Даруй нам дух сокрушения, смирения сердца, чистоту помышлений, исправления греховной жизни и оставление прегрешений, да вси благодарне воспевающие величия и милости Твоя.

Являемые над нами зде на земли, сподобимся и Небесного Царствия, и тамо со всеми святыми прославим пречестное и великолепое имя Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков. Аминь.

Читайте также стихи и поздравления в День Казанской иконы Божьей Матери.

Что категорически нельзя делать: 

- Категорически запрещается ссориться с родными и близкими людьми. Нельзя, повышая голос, выяснять отношения и спорить. Строго запрещается сквернословить. Постарайтесь, чтобы сегодняшний день прошел в любви и добром отношении к окружающему миру.

- Категорически запрещается в праздник Казанской Богоматери заниматься уборкой и стиркой. Наводить порядки уже лучше завтра. Тогда и этот день, и весь следующий год обещают быть удачными.

- Девушкам 4 ноября крайне не рекомендовано ходить на кладбище. Кроме  того, постарайтесь в этот день не горевать о прошлом и  не вспоминать тех, кто ушел в мир иной.

- Также существует поверье, что если в этот день нищий прикоснется к руке дающего милостыню, он отдаст часть болезней и неудач тому, кто ему подает. 
Podrobnosti
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