Луценко сообщила причину прекращения депутатских полномочий

Нардеп Верховной Рады от фракции Европейской солидарности Ирина Луценко подтвердила, что написала заявление о досрочном сложении депутатских полномочий. Об этом она сообщила в Facebook.

Луценко отметила, что состояние здоровья не дает ей возможности работать в полную силу.

Ее супруг, экс-генпрокурор Юрий Луценко, добавил в у себя в Facebook, что у нее были "серьезные проблемы с сердцем", и такой диагноз "не позволяет работать на избирателей с полной отдачей".

Ранее информацию об написании заявления Луценко озвучили два источника во фракции Евросолидарности.