Депутат Госдумы прибыл в Золотое "контролировать разведение"

Депутат Госдумы РФ и лидер тамошней партии Родина Алексей Журавлев приехал в неподконтрольную Украине часть города Золотое Луганской области, чтобы "проконтролировать" разведение войск. Об этом сообщает Еспрессо TV.

Депутата страны-оккупанта сопровождали представители мониторинговой миссии ОБСЕ и "члены СЦКК" от боевиков. Попал политик на территорию Украины через неконтролируемый участок российско-украинской границы.

Глава МИД Вадим Пристайко сегодня на пресс-конференции заявил, что такие действия Журавлева являются "нарушением всех норм", поскольку он "прибыл в Украину без разрешения". По его словам, этим случаем займутся в Министерстве внутренних део.

Нардеп от Европейской солидарности Ирина Геращенко заявила на страничке в Facebook, что уже готовит запрос в СБУ по "визиту" депутата страны-агрессора.





30 октября в штабе ООС сообщили, что боевики обстреляли жилые дома в Золотом за день до начала разведения. Относится ли обстрелянная территория к участку разведения, в штабе не уточнили.