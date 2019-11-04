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Новости
Украина
4 ноября 19, 14:22
Депутат Госдумы прибыл в Золотое "контролировать разведение"
Алексей Журавлев
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Гражданина России Алексея Журавлева сопровождали члены мониторинговой миссии ОБСЕ

Депутат Госдумы РФ и лидер тамошней партии Родина Алексей Журавлев приехал в неподконтрольную Украине часть города Золотое Луганской области, чтобы "проконтролировать" разведение войск. Об этом сообщает Еспрессо TV.

Депутата страны-оккупанта сопровождали представители мониторинговой миссии ОБСЕ и "члены СЦКК" от боевиков. Попал политик на территорию Украины через неконтролируемый участок российско-украинской границы.

Глава МИД Вадим Пристайко сегодня на пресс-конференции заявил, что такие действия Журавлева являются "нарушением всех норм", поскольку он "прибыл в Украину без разрешения". По его словам, этим случаем займутся в Министерстве внутренних део.

Нардеп от Европейской солидарности Ирина Геращенко заявила на страничке в Facebook, что уже готовит запрос в СБУ по "визиту" депутата страны-агрессора.

29 октября в штабе ООС сообщили о начале разведения войск в Золотом, поскольку украинская сторона и мониторинговая миссия ОБСЕ "зафиксировали неделю "тишины" на участке разведения. 

30 октября в штабе ООС сообщили, что боевики обстреляли жилые дома в Золотом за день до начала разведения. Относится ли обстрелянная территория к участку разведения, в штабе не уточнили.
liga.net
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