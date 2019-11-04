Укрзализныця назначит 35 дополнительных поездов к праздникам

АО "Укрзализныця" планирует назначить 35 дополнительных поездов к новогодним и рождественским праздникам.

Об этом сообщает пресс-служба железнодорожного предприятия.

"Укрзализныця планирует назначить 35 дополнительных пассажирских поездов дальнего следования для перевозки пассажиров во время новогодних и рождественских праздников", — указали в компании.

По мнению главы правления УЗ Евгения Кравцова, "круглогодичных поездов и назначенных дополнительных хватит, чтобы перевезти почти полмиллиона пассажиров, путешествующих по железной дороге во время зимних праздников".

По его словам, в целом "Укрзализныця" планирует за период указанных праздников увеличить объем пассажирских перевозок на несколько процентов по сравнению с прошлым годом.

Кравцов также добавил, что УЗ продолжает работать над вопросом запуска новых международных железнодорожных маршрутов.

"Одним из главных вопросов является запуск со следующего года сообщения с Берлином", — уточнил он.