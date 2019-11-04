Зеленский назначил нового главу Черкасской ОГА

В понедельник, 4 ноября, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым назначил Романа Боднара главой Черкасской областной государственной администрации, сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Назначить Боднар Романа Николаевича главой Черкасской областной государственной администрации", - говорится в указе №798/2019.

В тоже время президент уволил с должности главы Черкасской ОГА Игоря Шевченка.

"Уволить Шевченко Игоря Юрьевича от должности главы Черкасской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", - говорится в указе №797/2019.

Роман Боднар – досье





Боднар Роман Николаевич (укр. Боднар Роман Миколайович) – украинский государственный служащий. Участник боевых действий. От 4 ноября 2019 года глава Черкасской областной администрации.





Биография Романа Боднара

Боднар Роман Николаевич родился в Черновцах, Украина.





Информация о жизни Романа Боднара практически отсутсвует в СМИ.





Известно лишь то, что после начала боевых действий он принимал участие в Донецкой области.





В течении 2018 года работал в Управлении СБУ в Донецкой и Луганской области.





4 ноября 2019 года Президент Украины Владимир Зеленский назначил Романа Боднара на должность главы Черкасской ОГА. На этой должности он сменил Игоря Шевченко. Представлял общественности нового главу области первый заместитель главы ОПУ Сергей Трофимов.





Семья

Данные о семейном положении Романа Николаевича отсутсвует.





Декларация

При выдвижении своей кандидатуры на должность главы Черкасской ОГА Роман Боднар подал декларацию. Согласно этому документу ему принадлежит квартира в городе Черновцы, которую он делит с Боднар Нелей Ивановной (предположительно жена).





Других объектов недвижимости нет, также нет и автомобиля.

В течении 2018 года он получил доход в размере чуть более 438 тысяч гривен. У него также есть 120 000 гривен сбережений, которые хранятся наличными.





Из недвижимости у него есть только квартира в Черновцах.

За 2018 год получил 438 694 грн зарплаты. Также на его счетах хранятся 120 000 грн.

Более подробно изучить декларацию Романа можно здесь.

