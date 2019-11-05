Кабмин уволил главу Госкосмоса

Кабинет министров Украины уволил главу Государственного космического агентства Украины (ГКАУ) Павла Дегтяренко и объявил конкурс на эту должность.

Как сообщил "Интерфакс-Украина" источник в правительстве, 30 октября 2019 года Дегтяренко подписал приказ о прекращении контракта с гендиректором госпредприятия "Производственное объединение "Южный машиностроительный завод им Макарова" ("Южмаш") Сергеем Войтом, временно возложив эти обязанности на директора Павлоградского механического завода "Южмаша" Владимира Кириченко.

Дегтяренко уже на следующий день, 31 октября, отменил приказ об увольнении Войта, опубликовав соответствующий приказ главы ГКАУ.

"Войт выступал против предложения госпредприятия "КБ "Южное" передать этому КБ полномочия по стратегическому и оперативному управлению "Южмашем". Вопрос не в том, эффективно или неэффективно управлял Войт "Южмашем". Вопрос в том, почему Дегтяренко принял это кадровое решение именно сейчас, когда в процессе реализации находится передача самого ГКАУ из подчинения Кабмина в подчинение Минэкономики и предпринята попытка передать управление предприятием КБ "Южное", — объяснил собеседник "Интерфакс-Украина".

По данным депутата Алексея Гончаренко (фракция "Европейская солидарность"), временно исполнять обязанности главы ГКАУ будет заместитель Владимир Михеев, до прихода в агентство в конце 2015 года работавший в харьковском "Коммунаре".

Напомним, 23 августа 2017 года Кабмин уволил Юрия Радченко с должности главы Государственного космического агентства и назначил вместо него Павла Дегтяренко. До этого Дегтяренко работал главным конструктором и начальником конструкторского бюро по системному проектированию ракет и ракетных комплексов ГП КБ "Южное".

Ранее сообщалось, что американская аэрокосмическая компания украинского предпринимателя Максима Полякова Firefly Aerospace, которая сотрудничает с NASA и ВВС США, сделала заказ Южному машиностроительному заводу на серийное производство ракетных деталей, среди которых 100 камер сгорания, 500 штук агрегатов автоматики и 40 турбонасосов на сумму 15 млн долларов.