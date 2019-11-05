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Украина
4 ноября 19, 21:09
Министр назвала проблемные объекты строительства в Украине
строительство
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Есть определенные законодательные ограничения, барьеры, которые не позволяют системно подойти к урегулированию этого вопроса.
В Украине насчитали 150 проблемных объектов жилищного строительства, всего таких объектов в Киеве - 51, сообщили в Министерстве развития общин и территорий 4 ноября.

В частности, в Киевской области жилых долгостроев - 23, в Одесской - 14.  

   "Почему мы не можем передать 150 объектов на достройку? Что блокирует системное решение этой проблемы? Мы видим, что есть определенные законодательные ограничения, барьеры, которые не позволяют системно подойти к урегулированию этого вопроса", - заявила министр развития общин и территорий Алена Бабак. 

 По ее словам, в настоящее время на законодательном уровне отсутствует определение понятия, что такое "долгострой", нет перечня или реестра проблемных объектов строительства, а также механизмов передачи таких объектов от одного заказчика строительства другому.  

 "Мы понимаем, что сегодня должны разработать проект закона, который должен комплексно урегулировать проблемные вопросы. 

 Поэтому, учитывая информацию от пострадавших инвесторов и наработанные ранее концепции, Минрегион разработает проект закона и после 20 декабря вынесет его на обсуждение экспертов и инвесторов проблемных объектов строительства", - добавила министр. 

 Напомним, половину строек в Украине признали рисковыми.
bigmir.net
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