ОБСЕ просят объяснить посещение Золотого депутатом Госдумы

Об этом говорится в заявлении Минобороны, информирует Цензор.НЕТ.

Так, в ведомстве сообщают, что часть города Золотое находилась и находится на временно оккупированной территории. "Согласно данным, так называемый визит А. Журавлева состоялся в поселок (населенный пункт-сателлит) Золотое-5, который не входит в зону разведения войск. Таким образом, заявления о том, что этот визит стал возможным из-за отвода ВС Украины на новые позиции некорректны и носят провокационный характер", - говорится в заявлении.

Подчеркивается, что любые визиты иностранных граждан в Украину, совершенные с нарушением определенного порядка пересечения государственной границы, являются нарушением украинского законодательства.

"О попытках российских СМИ создать впечатление о якобы сопровождении А. Журавлева представителями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, украинская сторона планирует обратиться к Миссии с просьбой предоставить соответствующие разъяснения. Ведь такие действия российской стороны имеют признаки неприкрытой попытки втянуть международную организацию в свои политические спекуляции", - заявляют в Минобороны.

Также в ведомстве в очередной раз отмечают, что разведение сил и средств в Золотом проходит по плану и в соответствии с достигнутыми договоренностями в рамках Минского процесса.

"Просим граждан Украины и медиа также соблюдать взвешенную позицию и не распространять ложные и провокационные сообщения", - акцентируют внимание в ведомстве.

Напомним, депутат Госдумы РФ Алексей Журавлев 1-2 ноября посетил бывшие позиции террористов "ЛНР" в районе Золотого Луганской области, где "проинспектировал" ход разведения сил.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко отметил, что поездка депутата Государственной думы в Золотое является нарушением всех норм и вскоре будет официальная реакция украинской стороны.