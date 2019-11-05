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Новости
Украина
4 ноября 19, 21:25
КМУ изучает два варианта внедрения двойного гражданства
Василий Боднар
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Правительство изучает два возможных пути внедрения концепции двойного гражданства в Украине.

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар, информирует Цензор.НЕТ.

"Первое видение - это отмена в действующем законодательстве тех ограничений, которые сейчас заставляют украинцев лишаться своего гражданства для получения другого или наоборот не дают возможности людям украинского происхождения получать наши паспорта", - сказал Боднар.

По его словам, другой подход предлагает расширение статуса зарубежного украинца.

"Кто-то может не хотеть получать другое гражданство, кому-то такое право не дает законодательство страны проживания. Поэтому мы работаем над расширением спектра прав, которые предоставляет это удостоверение. Сейчас это только безвиз, неограниченное проживание и возможность обучения. Честно говоря, для украинцев из Западной Европы это не очень интересно, но мы хотим это изменить. Наличие этого статуса должно давать право на ускоренное получение гражданства.

Второй этап - это возможность ведения предпринимательской деятельности и участия в работе различных органов. Не скажу о государственных, но речь может идти о местном самоуправлении, различных фондах. К тому же некоторые привилегии по бесплатному изучению украинского языка, профессиональному образованию", - отметил дипломат.

Он добавил, что процесс внедрения в Украине двойного гражданства уже перешел в практический этап.

"Я полон оптимизма по этому поводу, потому что мы уже перешли от разговоров к конкретным практическим вещам. Уже сформированы рабочие группы, работающие над несколькими концепциями законопроектов", - сказал Боднар.

Напоминаем, за восемь месяцев 2019 года гражданство Украины по указу Президента получили около 850 иностранцев. Зеленский поручил Министерству иностранных дел разработать механизм предоставления гражданства Украины представителям украинской диаспоры за рубежом. Сейчас Конституция запрещает украинцам иметь гражданство другой страны.
censor.net.ua
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