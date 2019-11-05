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Новости
Украина
4 ноября 19, 21:36
Издан указ об усилении защитных мер на складах боеприпасов
Владимир Зеленский
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Президент требует от армии довести правила хранения боеприпасов до стандартов НАТО.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ “О дополнительных мерах по улучшению состояния хранения ракет, боеприпасов и продуктов их утилизации на арсеналах, базах и складах Вооруженных сил Украины“, сообщает пресс-служба главы государства. 

Согласно указу, перед Генеральным штабом ВСУ поставлена задача повысить до стандартов НАТО уровень безопасности арсеналов, баз и складов хранения средств поражения. Генштаб также должен надлежащим образом организовать охрану и оборону арсеналов, баз и складов ВСУ и привести в соответствие с требованиями объемы и порядок содержания запасов материально-технических средств на этих складах.

На Минобороны возложена задача усилить контроль над реконструкцией технических территорий арсеналов, обеспечить создание комплексной системы мониторинга потенциально опасных военных объектов. Кабинет министров Украины должен профинансировать меры по обеспечению живучести и взрывопожаробезопасности арсеналов, баз, складов вооружения, ракет и боеприпасов ВСУ, а также урегулировать вопрос особого режима использования земель вокруг потенциально опасных военных объектов ВСУ.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, Верховная Рада создала Временную следственную комиссию для расследования пожаров и взрывов на складах боеприпасов в период с 2014 по 2018 годы. Ее возглавил лидер фракции “Слуга народа“ Давид Арахамия.
bigmir.net
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